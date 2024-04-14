نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غياب لاعب مؤثر يربك حسابات الأهلي أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، ضربة قوية قبل مواجهة الزمالك، مساء الإثنين، في القمة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

مروان عطية يغيب عن قمة الأهلي والزمالك

أكد الإعلامي إيهاب الكومي عبر برنامج “الماتش”، أن مروان عطية لاعب وسط الأهلي ليس جاهزًا لخوض لقاء القمة، وسيكون ضمن قائمة غيابات المارد الأحمر.

وتعرض مروان عطية، لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الأهلي وزد التي أقيمت يوم الخميس الماضي، في مؤجلة الجولة الثامنة من الدوري المصري وانتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

ويأتي غياب مروان عطية، حسب التقارير، بمثابة ضربة قوية لخط وسط الأهلي الذي يفتقد أيضًا مثل إمام عاشور والمالي أليو ديانج بسبب الإصابة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يوم الإثنين 15 أبريل، في تمام الساعة السابعة مساءً.