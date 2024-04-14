نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد 14- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر أبريل الجاري، في بطولة الدوري الألماني.

ومن المقرر أن يشهد اليوم إقامة لقاءين فقط، في ختام مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

مواعيد مباريات اليوم الأحد من الدوري الألماني

- دارمشتات × فرايبورج: في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد ميرك في بولنفالتور.

- باير ليفركوزن × فيردر بريمن: في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد باي أرينا.

ويحتل بايرن ليفركوزن المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 76 نقطة، بينما يأتي بعده بايرن ميونخ برصيد 63 نقطة.