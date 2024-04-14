نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريشة يعلق على تعيين إبراهيم نور الدين حكمًا لقمة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، أنه يتفق مع قرار تعيين إبراهيم نور الدين، حكمًا للقمة 127 بين الأهلي والزمالك مؤكدًا أن استبعاد محمود عاشور من الفار مقصود لمهاجمته رئيس لجنة الحكام.

جهاد جريشة متفق مع تعيين نور الدين حكمًا للقمة

كان اتحاد الكرة قد أعلن بشكل رسمي، تعيين إبراهيم نور الدين حكمًا للقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري، والمقرر إقامته مساء الإثنين.

وأضاف جريشة خلال تصريحات تليفزيونية لـ "ملعب الشمس": "محمد عادل من الحكام المميزين ولكن اللجنة وضعت عليه ضغوط بتعيينه علي الفار رغم خروجه من مشكلة في مباراة المصري وفيوتشر".

وواصل جريشة تصريحاته قائلًا:" محمود عاشور استبعد من الفار بسبب مهاجمته لرئيس لجنة الحكام رغم أنه من أفضل الحكام".