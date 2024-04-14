نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو... صاروخية تشواميني تقود ريال مدريد لتخطى مايوركا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلب ريال مدريد على ريال مايوركا بهدف دون مقابل، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".



والتقى ريال مدريد وريال مايوركا ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

شوط المباراة الأول انتهى بتعادل سلبي، ونجح أوريلين تشواميني في هز شباك مايوركا بهدف من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48.

هدف تشواميني في مباراة ريال مدريد وريال مايوركا

في الدقيقة 63، أجرى كارلو أنشيلوتي تبديلات في صفوف ريال مدريد بخروج إبراهيم دياز وجود بيلينجهام ومشاركة فينيسيوس جونيور وكامافينجا.

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وقام أنشيلوتي بإجراء تبديل جديد ودفع بداني كارفاخال بدلًا من لوكا مودريتش في الدقيقة 86، وفي الدقيقة 90 حل ميليتاو بديلًا لفاسكيز.

انتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى النقطة 78 في صدارة الترتيب، ويتوقف رصيد ريال مايوركا عند النقطة 31 في المركز الخامس عشر.



ويأتي فوز ريال مدريد قبل مباراته المرتقبة أمام مانشستر سيتي بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي الفريقان على ملعب "الاتحاد" يوم الأربعاء القادم، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد.