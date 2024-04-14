نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول وكريستال بالاس.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 14- 4- 2024 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُلعب مساء اليوم الأحد الموافق 14 من شهر إبريل الجاري؛ مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي، ويعد أبرزهم مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول × كريستال بالاس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، و04:00 مساء بتوقيت السعودية.

وست هام يونايتد × فولهام: الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، 04:00 مساء بتوقيت السعودية عبر beIN Sports HD 2.

أرسنال × أستون فيلا: الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة،،06:30 مساء بتوقيت السعودية عبر قناة beIN Sports HD 1.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.