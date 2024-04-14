نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-4-2024 في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الأحد الموافق 14 من شهر إبريل الجاري، منافسات قوية ومثيرة، وتحديدًا مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراتين مثيرتين تجمع سيراميكا والمصري والاسماعيلى مع مودرن فيوتشر بالدوري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

سيراميكا كليوباترا × المصري البورسعيدي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الإسماعيلي × مودرن فيوتشر: في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والثامنة بتوقيت مكة المكرمة عبر قنوات ‎OnTime Sports‎.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الممتاز

من المقرر أن تنقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لهذه البطولة.

ترتيب فيوتشر والاسماعيلي في جدول الدوري المصري

ويحتل فيوتشر المركز العاشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة بينما يأتي نادي الإسماعيلي برصيد 17 نقطة في المركز 14.