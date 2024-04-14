نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد 14- 4- 2024.. صراع ثلاثي على القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد الموافق 14 إبريل الجاري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول ضد كريستال بالاس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، و04:00 مساء بتوقيت السعودية.

وست هام يونايتد ضد فولهام، الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، 04:00 مساء بتوقيت السعودية عبر beIN Sports HD 2.

أرسنال ضد أستون فيلا، الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة،،06:30 مساء بتوقيت السعودية عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويواصل فريق مانشستر سيتي، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، برصيد 73 نقطة، بينما يأتي أرسنال في الوصافة برصيد 71 نقطة، ويتواجد ليفربول ثالثا بنفس عدد النقاط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- مانشستر سيتي- 73 نقطة

2- أرسنال- 71 نقطة

3- ليفربول- 71 نقطة

4- أستون فيلا- 60 نقطة

5- توتنهام- 60 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد- 50 نقطة

7- مانشستر يونايتد- 50 نقطة

8- وست هام يونايتد- 48 نقطة

9- تشيلسي- 44 نقطة

10- برايتون- 44 نقطة

11- ولفرهامبتون- 43 نقطة

12- بورنموث- 42 نقطة

13 فولهام- 39 نقطة

14- برينتفورد- 32 نقطة

15- كريستال بالاس- 30 نقطة

16- إيفرتون- 27 نقطة

17- نوتنجهام فورست- 26 نقطة

18- لوتون تاون- 25 نقطة

19- بيرنلي- 20 نقطة

20- شيفيلد يونايتد- 16 نقطة