موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ليفربول لخوض مباراته اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك ضد كريستال بالاس.



ويستضيف ملعب "الأنفيلد" مباراة الفريقي في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، موسم 2023/24.

وكان ليفربول قد فاز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في الدور الأول من الموسم الحالي.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال، ونقطتين عن مانشستر سيتي الذي تصدر مؤقتًا بفضل فوزه أمس ضد لوتون تاون بنتيجة 5-1.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة،الرابعة بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق حسن العيدروس على أحداث المباراة.