نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الأحد 14- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري الألماني، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر أبريل الجاري.

ويشهد اليوم الأحد إقامة لقائين فقط، الأول بين دارمشتات وفرايبورج، والثاني بين باير ليفركوزن وفيردر بريمن، في الجولة 29 من بطولة الدوري الألماني.

ويتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني، باير ليفركوزن برصيد 76 نقطة، ويليه بايرن ميونخ برصيد 63 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري الألماني كالتالي:

1- باير ليفركوزن 76 نقطة

2- بايرن ميونخ 63 نقطة

3- شتوتجارت 63 نقطة

4- لايبزيج 56 نقطة

5- بروسيا دورتموند 56 نقطة

6- آينتراخت فرانكفورت 42 نقطة

7- أوجسبورج 39 نقطة

8- هوفنهايم 36 نقطة

9- فرايبورج 36 نقطة

10- هايدينهايم 34 نقطة

11- بروسيا مونشجلادباخ 31 نقطة

12- فيردر بريمن 31 نقطة

13- يونيون برلين 29 نقطة

14- فولفسبورج 28 نقطة

15- بوخوم 27 نقطة

16- ماينز 26 نقطة

17- كولن 22 نقطة

18- دارمشتات 14 نقطة