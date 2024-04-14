نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق ليفربول مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، اليوم الأحد، أمام كريستال بالاس.

ليفربول يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، ويتساوى آرسنال معه في عدد النقاط ويتقدم عليه في المركز الثاني بفارق الأهداف.

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب بفارق نقطة بعد فوزه على لوتون تاون بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة ذاتها.

ويمكن أن تشهد المباراة عودة ديوجو جوتا وترينت ألكسندر أرنولد إلى تشكيل ليفربول بعد غياب للإصابة.

وشارك جوتا لمدة 15 دقيقة كبديل في المباراة الماضية أمام أتالانتا بذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، والتي شهدت هزيمة ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة.

ولا يزال الحارس البرازيلي أليسون موضع شك بالنسبة لليفربول، بينما يغيب تياجو ألكانتارا وجويل ماتيب على المدى الطويل بسبب الإصابة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس



حراسة المرمى: كيليهر.



خط الدفاع: كونور برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: إندو، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.