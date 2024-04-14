نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي وفيوتشر اليوم في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره فريق فيوتشر ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الإسماعيلي وفيوتشر

تنطلق صافرة هذه المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد الإسماعيلية.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وفيوتشر

من المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ترتيب فيوتشر والاسماعيلي في جدول الدوري المصري

ويحتل فيوتشر المركز العاشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة بينما يأتي نادي الإسماعيلي برصيد 17 نقطة في المركز 14.