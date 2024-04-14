نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 14- 4- 2024 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُستكمل مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني، اليوم الأحد 14 أبريل، حيث يقام اليوم 4 مباريات، وتختم بمواجهة وحيدة غدا الاثنين.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 78 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني.

مباريات اليوم في الليجا

يستضيف فريق لاس بالماس نظيره فريق إشبيلية، في الساعة الثانية عصرا بتوقيت القاهرة، بينما يلتقي فريق غرناطة مع ديبورتيفو ألافيس، في الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما يواجه فريق أتليتك بلباو، منافسه فريق فياريال، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويحل فريق ألميريا ضيفا على حساب فريق ريال سوسيداد، في الساعة التاسعة مساءً.