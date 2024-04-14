نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق أرسنال مع نظيره أستون فيلا، اليوم الأحد 14 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد أستون فيلا

تُقام المباراة بين فريقي أرسنال وأستون فيلا في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي ارسنال واستون فيلا عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تذاع كل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس.

ترتيب آرسنال في الدوري الإنجليزي

يحل فريق أرسنال في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، بينما يأتي فريق استون فيلا في المركز الرابع برصيد 60 نقطة.