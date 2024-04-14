موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره كريستال بالاس عصر اليوم الأحد 14 أبريل 2024 على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 71 نقطة، بعد الفوز في 21 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة مواجهتين، فيما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 15 مواجهة.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.