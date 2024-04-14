نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير المصرية في كل مكان، عن موعد مباراة القمة التي تجمع قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك، في اللقاء المقرر له مساء غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة القلعة الحمراء ضد أبناء ميت عقبة، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريق.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي، مساء غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول

خط الوسط: كوكا، عمرو السولية، مروان عطية أو أكرم توفيق

خط الهجوم: كهربا، وسام أبوعلى، طاهر محمد طاهر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.