نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مصطفى محمد.. موعد مباراة نانت اليوم أمام لوهافر في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة والتشكيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، أمام نظيره لوهافر، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ولوهافر اليوم

من المقرر أن يواجه فريق نانت بمشاركة الدولي المصري مصطفى محمد، نظيره لوهافر، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

وتقام مباراة نانت أمام لوهافر، اليوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، على أرضية ملعب استاد أوشن.

وتبدأ أحداث مباراة نانت ولوهافر، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل نانت المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد لوهافر في المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل نانت المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: كيلفن أميان – جان شارليس كاستوليتو – إيراي كوميرت – نيكولاس كوزا

خط الوسط: موسى سيسوكو – بيدرو تشيريفيلا – دوجلاس أوجوستو – فلورينت مولي

خط الهجوم: مصطفى محمد - ماتيس أبلين

وتذاع مباراة نانت أمام لوهافر، عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الفرنسي.