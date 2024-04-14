نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يفاجئ الجميع.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره نادي الزمالك، في المباراة المقرر لها مساء غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للشياطين الحمر في مواجهة القلعة البيضاء ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري

يتأهب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي، مساء غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول

خط الوسط: كوكا، عمرو السولية، مروان عطية أو أكرم توفيق

خط الهجوم: كهربا، وسام أبوعلى، طاهر محمد طاهر

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.