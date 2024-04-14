نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كريستال بالاس عصر اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: كيلير

خط الدفاع: كونور برادلي، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إيندو، ماك أليستر

خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، لويس دياز

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

تذاع مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.