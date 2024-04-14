إيهاب جلال يستقر على تشكيل الإسماعيلي أمام فيوتشر بالدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة -



أستقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة فيوتشر ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024.

ويبحث فريق الإسماعيلي عن الفوز خلال مواجهة فيوتشر بالدوري العام، لمواصلة سلسلة الانتصارات، وتعديل وضعيته داخل جدول ترتيب الدوري المصري للمحترفين.

كما أوضح حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال الانتصار الأخير أمام سموحه من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق انتصار جديد بالمسابقة.

وأكد: "الفريق لديه إصرار على إسعاد الجماهير وتحقيق نقاط المباراة كاملة ".

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام فيوتشر

ومن المتوقع أن يدخل الدراويش لمواجهة فيوتشر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد نصر - محمد عمار - محمد دسوقي - حمدي النقاز

خط الوسط: هشام محمد - محمد عبد السميع - محمد مخلوف - إيريك تراوري

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - أحمد الشيخ



ترتيب الإسماعيلي وفيوتشر بالدوري المصري قبل مواجهة الليلة



جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري للمحترفين، برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

