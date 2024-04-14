نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 14- 4- 2024.. ريال مدريد يعتلي الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مواجهات الجولة الحادي والثلاثون عمر الدوري الاسباني "لا ليجا" بأربع مواجهات مثيرة وقوية.

وتأتي المواجهات اليوم بين لاس بالماس أمام إشبيلية، غرناطة وألافيس، أتليتك بلباو وفياريال، وأخيرًا ريال سوسيداد وألميريا. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 14- 4- 2024 ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب جدول الدوري الاسباني والذي جاء بوجود ريال مدريد على الصدراة.

ترتيب الدوري الاسباني:-

1- ريال مدريد: 78 نقطة

2-برشلونة: 70 نقطة

3-جيرونا: 65 نقطة

4-أتليتكو مدريد: 61 نقطة

5-أتليتك بلباو: 56 نقطة

6-ريال سوسيداد: 49 نقطة

7-ريال بتيس: 45 نقطة

8-فالنسيا: 44 نقطة

9-خيتافي: 39 نقطة

10-أوساسونا: 39 نقطة

11-فياريال:38 نقطة

12-لاس بالماس: 37 نقطة

13-ألافيس: 32 نقطة

14-إشبيلية: 31 نقطة

15-مايوركا: 31 نقطة

16-رايو فاليكانو: 31 نقطة

17-سلتا فيغو: 28 نقطة

18-قادش: 25 نقطة

19-غرناطة: 14 نقطة

20- ألميريا: 13 نقطة

