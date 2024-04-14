نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال المتوقع أمام أستون فيلا في مباراة اليوم بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق أرسنال، منافسه فريق أستون فيلا، اليوم الأحد 14 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال ضد استون فيلا

تذاع تلك المباراة بين فريقي ارسنال واستون فيلا عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تذاع كل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس.

تشكيل أرسنال المتوقع

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق أرسنال ضد استون فيلا على النحو التالي:-

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت - جابريال - ساليبا - زينتشينكو.

خط الوسط: جورجينو - ديكلان رايس - مارتن اوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - جابريل جيسوس.