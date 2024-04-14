نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد 14- 4- 2024.. إنتر ميلان ينفرد بالصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من عمر الكالتشيو.

وتشهد أبرز مباريات اليوم الأحد في الدوري الإيطالي مواجهة فريق ميلان مع نظيره فريق ساسولو عند تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

كما يواجه فريق روما نظيره فريق أودينيزي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويلعب فريق إنتر ميلان مع نظيره فريق كالياري عند تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد 14- 4- 2024

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي:-

1- إنتر ميلان، 82 نقطة.

2- ميلان، 68 نقطة.

3- يوفنتوس، 62 نقطة.

4- بولونيا، 58 نقطة.

5- روما، 55 نقطة.

6- أتالانتا، 50 نقطة.

7- نابولي، 48 نقطة.

8- لاتسيو، 46 نقطة.

9- تورينو، 44 نقطة.

10- فيورنتينا، 43 نقطة.

11- مونزا، 42 نقطة.

12- جنوى، 38 نقطة.

13- كالياري، 30 نقطة.

14- ليتشي، 29 نقطة.

15- أودينيزي، 28 نقطة.

16- إمبولي، 28 نقطة.

17- هيلاس فيرونا، 27 نقطة.

18- فروزينوني، 26 نقطة.

19- ساسولو، 25 نقطة.

20- ساليرنيتانا، 15 نقطة.

