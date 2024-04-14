نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان وساسولو اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اي سي ميلان مع نظيره فريق ساسولو اليوم الأحد الموافق 14 أبريل الحالي بستاد مابي في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان وساسولو

وتنطلق صافرة بداية مباراة ميلان وساسولو عصر الأحد في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة والساعة 4:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 5:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب ميلان وساسولو

ويحتل الروسونيري المركز الثاني كوصيفا بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 68 نقطة بعد تحقيق 21 فوز و5 تعادلات وخسر خمسة بينما يأتي نظيره فريق ساسولو في التاسع عشر برصيد 25 نقطة حيث فاز خلال 6 مباريات وتعادل بسبعة وهزم بثمانية عشر اخرين.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وساسولو

تردد قناة abu dhabi sports

القمر: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.