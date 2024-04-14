نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام ساسولو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اي سي ميلان على تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة نظيره فريق ساسولو اليوم الأحد الموافق 14 أبريل الحالي بستاد مابي في لقاء ناري بينهم ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان وساسولو

وتنطلق صافرة بداية مباراة ميلان وساسولو عصر الأحد في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة والساعة 4:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 5:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ميلان المتوقع أمام ساسولو

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كالابريا، ثياو، جابيا، ثيو.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، تيجاني، بوليسيتش.

خط الهجوم: لياو، لوفتوس تشيك، جيرو.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وساسولو

تردد قناة abu dhabi sports

القمر: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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