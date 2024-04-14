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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي استعداداته لمواجهة نظيره فريق فروزينوني ظهر اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة نابولي وفروسينوني في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة نابولي أمام نظيره فريق فروزينوني ظهر اليوم الأحد في بطولة الدوري الإيطالي على ملعب سان باولو.



وتنطلق صافرة بداية المباراة ظهر اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت القاهرة، والواحدة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق نابولي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، بينما يحتل فريق فروزينوني المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة نابولي أمام نظيره فريق فروزينوني ظهر اليوم الأحد في بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.