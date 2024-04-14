نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل طرقت الفتنة أبواب البرنابيو؟.. نجم ريال مدريد يسب والدة زميله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، في تحقيق فوزا ثمينا وهاما أمام نظيره ريال مايوركا، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني 2023-2024.

وكان العملاق المدريدي قد حقق الفوز في المباراة بهدف دون رد من صاروخية الفرنسي تشاواميني.

- فالفيردي يسب والدة دياز

وشهدت المباراة شد وجذب كبير داخل الملعب حيث كان سبب الغضب الذي ظهر عليه فالفيردي تجاه إبراهيم دياز زميله في الفريق.

وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن قام فالفيردي بتعنيف دياز بطريقة عنيفة وغاضبة بعد خسارة أحد الكرات وعدم رجوعه للخلف لتأدية الواجب الدفاعي.

ليقوم نجم خط الوسط الأوروجواياني بإبطال مفعول الهجمة المرتدة ليتجه بسرعة نحو دياز قائلا: "استرجع الكرة اللعينة.. استرجع الكرة اللعينة، يا ابن ال...".

وحرص اللاعبين عقب انتهاء المباراة على للحديث معا، رغم ثقة فالفيردي بأنه لم يخطئ كدوره المعتاد في قيادة الفريق دون شارة.