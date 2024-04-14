بشكتاش يقيل مدربه فرناندو سانتوس

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أحمد جودة - القاهرة - أقال بشيكتاش التركي مدربه البرتغالي فرناندو سانتوس بسبب النتائج السيئة، وعين بدلا منه مساعده التركي سردار توبراكتيبي بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم الجاري.

بشكتاش التركي يقيل مدربه البرتغالي فرناندو سانتوس

ويحتل بشكتاش الذي يطلق عليه لقب "النسور السوداء" المركز الرابع في الدوري التركي متخلفا بفارق 36 نقطة عن جالاتا سراي المتصدر، وسقط في فخ التعادل 1-1 على ارضه مع سمسون سبور صاحب المركز الثاني عشر أمس السبت.

ولم يحقق بشكتاش بطل الدوري التركي عام 2021 أي فوز من أكثر من شهرين.

وكان سانتوس الذي قاد البرتغال إلى الفوز كأس أوروبا عام 2016 استلم منصبه في يناير الماضي.