نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن أعاقبك".. أنشيلوتي يوجه رسالة نارية إلى نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق نادي ريال مدريد الإسباني، فوزا هاما في صراع الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، أمام نظيره ريال مايوركا، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الليجا.

وقاد الفرنسي تشواميني فريقه للفوز بالثلاث نقاط عقب صاروخ أطلقه بقدمه اليمنى ليحسم اللقاء بهذا الهدف.

- انشيلوتي يطمئن دياز

وتداولت العديد من منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن سبب استبدال دياز في الشوط الثاني، ليحل فينسيوس بديلا له، وهو ضياع فرصة هدف محقق.

وحرص أنشيلوتي على التحدث مع الجناح المغربي عقب خروجه من الملعب، قائلا: "لم أقم بتغييرك بسبب الفرصة التي أهدرتها.. هذا ليس عقابا".

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

وتعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.