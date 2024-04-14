نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية|الصن: مانشستر يونايتد يرغب في التخلص من أنتوني.. ولاجازيتا: أرسنال يطارد موهبة بولونيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 14-04-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يخطط مانشستر يونايتد لبيع الجناح البرازيلي أنتوني البالغ من العمر 24 عامًا هذا الصيف، مع لاعب خط وسط كريستال بالاس الفرنسي مايكل أوليز، 22 عامًا، وهو هدفهم الأول كبديل. (الصن)

قدم مانشستر يونايتد عرضًا بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني لضم مدافع إيفرتون الإنجليزي جاراد برانثويت البالغ من العمر 21 عامًا. (الصن

يهتم إنتر ميلان بالتعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي آرون وان بيساكا، 26 عامًا، إذا غادر المدافع الهولندي دينزل دومفريز البالغ من العمر 27 عامًا هذا الصيف. (لاجازيتا ديلو سبورت)

سيتم منح روبن أموريم، مدرب سبورتنج لشبونة، الوقت لتطبيق أسلوب لعبه في ليفربول إذا حل محل يورجن كلوب. (فوتبول إنسايدر)

أرسنال يراقب مهاجم بولونيا

ويحرص آرسنال على التعاقد مع مهاجم لتوفير المنافسة للمهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس (27 عامًا) والمهاجم الألماني كاي هافرتز (24 عامًا)، إذ يرغب في ضم الهولندي جوشوا زيركزي (22 عامًا) من بولونيا (ميرور)

قد يحاول مانشستر يونايتد شراء مهاجم برينتفورد الإنجليزي إيفان توني البالغ من العمر 28 عامًا في الصيف. (ميرور)

أبدى كل من توتنهام ووست هام وميلان اهتمامهم بالتعاقد مع مدافع فولهام الإنجليزي توسين أدارابيويو البالغ من العمر 26 عامًا عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم. (ميرور)

يفكر فولهام ووست هام في التعاقد مع مهاجم باناثينايكوس اليوناني البالغ من العمر 24 عامًا فوتيس يوانيديس، والذي تقدر قيمته بـ 15 مليون جنيه إسترليني. (الصن)

توتنهام يراقب موهبة أتالانتا

توتنهام مستعد لتكثيف جهوده للتعاقد مع لاعب خط وسط أتالانتا البرازيلي إيدرسون البالغ من العمر 22 عامًا. (فوتبول إنسايدر)

من المقرر أن يجعل مدافع تشيلسي الإنجليزي لويس هول البالغ من العمر 19 عامًا، والمعار إلى نيوكاسل يونايتد، انتقاله دائمًا هذا الصيف. (ميرور)

رفع سوانزي دعوى قضائية ضد المدير الفني السابق راسل مارتن بسبب خرق العقد بعد انتقاله إلى منافسه في البطولة ساوثهامبتون في الصيف الماضي. (تلجراف)