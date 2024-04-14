نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودريتش يحدد موعد تقرير مصيره مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، تطورًا جديدًا يخص مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

مودريتش لم يحدد مصيره مع ريال مدريد

لا زال مستقبل مودريتش مع ريال مدريد غير معلوم حتى الآن، حيث ينتهي عقده مع النادي الملكي في نهاية الموسم الجاري.

وقال فابريزيو رومانو أنه اللاعب الكرواتي لم يقرر أي شيء بعد بشأن مستقبله، وسيأخذ وقته في مايو ويونيو اإتخاذ القرار.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن مودريتش يريد مساعدة ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري، للفوز بالألقاب ثم سيقرران معًا ما يريد اللاعب القيام به.

ويتوقع أن يحدد مودريتش مع نهاية الموسم الجاري ما إذا سيستمر مع ريال مدريد أم سيبحث عن وجهة جديدة سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط.