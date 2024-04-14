عاجل.. أنشيلوتي يختار بديل تشواميني أمام مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على ثنائي قلب الدفاع الذي سيشارك أمام مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ناتشو يجاور روديجر في دفاع ريال مدريد

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فأن أنشيلوتي قد اختار ناتشو للبدء بجوار روديجر في قلب دفاع ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.

ويحل فريق ريال مدريد، ضيفًا على مانشستر سيتي في ملعب "الاتحاد" يوم الأربعاء المقبل، لحسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال.

وكان لقاء الذهاب على ملعب "سانتياجو برنابيو" قد انتهى بتعادل فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي بثلاثة أهداف لمثلهم.

يذكر أن أنشيلوتي قد اعتمد في لقاء الذهاب على ثنائية روديجر وتشواميني في قلب دفاع ريال مدريد.

ويغيب تشواميني عن لقاء الإياب بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وحسب اختيار أنشيلوتي فأن ناتشو سيكون بديله بجوار روديجر في مركز الدفاع.