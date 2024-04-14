نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب جحيم تشافي.. نجم برشلونة يرفض العودة للبارسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني والمعار هذا الموسم، في الفترة الأخيرة مفاجأة حول موقفه من العودة من جديد إلى العملاق الكتالوني، بعد انتهاء فترة إعارته.

ووافق مسؤولو برشلونة الموسم الماضي على إعارة الظهير الأيمن للفريق سيرجيو ديست، إلى فريق ايندهوفين الهولندي.

- ديست يرفض برشلونة

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ديست أصبح غير منفتحا للعودة إلى برشلونة رغم أنه يرتبط بعقد مع البارسا حتى صيف 2025.

وحسم اللاعب قراره خلال تصريحاته عقب مباراة فيتيسه قائلا:" أشعر بالسعادة هنا وأيضا بالمعيشة والوقت من سيحدد ماذا سيحدث في المستقبل".

وتابع:" لا.. أريد التطور. مستقبلي مرتبط باللعب والتطور أينما سأكون".

ويذكر أن خرج الظهير الأمريكي من حسابات تشافي هيرنانديز، لذا يفكر مسؤولو العملاق الكتالوني في الاستفادة من قيمة رحيل اللاعب بشكل نهائي هذا الموسم.