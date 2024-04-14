برشلونة مهدد بخسارة 5 لاعبين في نصف نهائي دوري الأبطال حال التأهل

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أحمد جودة - القاهرة - بات فريق برشلونة الإسباني، مهددًا بخسارة 5 لاعبين في صفوفه حال التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

5 لاعبين في برشلونة مهددين بالإيقاف

يستعد فريق برشلونة، لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

ويخسر برشلونة، خدمات فرينكي دي يونج وفيران توريس وجواو فيلكس ورونالد أراوخو ولامين يامال في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في حال حصول أي لاعب منهم على بطاقة صفراء أمام باريس سان جيرمان في المباراة القادمة.

ويستقبل فريق برشلونة، نظيره باريس سان جيرمان في لقاء الحسم يوم الثلاثاء المقبل عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

وكان فريق برشلونة قد فاز على مضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الذهاب التي جرت الأربعاء المقبل.