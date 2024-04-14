نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدو: نستهدف توسيع الفارق في جدول ترتيب الدوري.. ومباراة المقاولون مهمة للغاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد محمد ناجي جدو مدرب فريق نادي بيراميدز، على الأهمية البالغة لمباراة المقاولون العرب في الدوري، وضرورة الفوز بها لمواصلة الابتعاد بصدارة الدوري الممتاز والذي يتربع الفريق عليها حاليا برصيد 29 نقطة بعد الفوز الأخير برباعية نظيفة على الجونة.

جدو: نستهدف توسيع الفارق في جدول ترتيب الدوري.. ومباراة المقاولون مهمة للغاية

ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون العرب في الرابعة عصر الاثنين على استاد الجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

أوضح جدو أن الجهاز الفني واللاعبون يدركون جيدا مدى أهمية

مباراة المقاولون لتأكيد الصدارة واستمرارية الفوز خاصة بعد التطور الواضح في استغلال الفرص وتسجيل 4 أهداف في اللقاء الأخير ومن الضروري توسيع الفارق على قمة وصدارة الترتيب، وضرورة الحذر من المنافس المقاولون العرب الفريق المحترم الذي سيلعب على أرضه ويحتاج للخروج بنتيجة إيجابية في طل موقفه الغير جيد في البطولة.

شدد جدو على جاهزية فريق نادي بيراميدز للمباراة وبروح عالية لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثاني تواليا، ومشددا على ثقة الجهاز الفني في جميع اللاعبين وقدرتهم على مواصلة المنافسة على لقب الدوري بكل قوة حتى النهاية.

أشاد جدو بالعودة المميزة للثنائي رمضان صبحي وإبراهيم عادل والتسجيل في اللقاء الأخير، وكذلك مصطفى فتحي رجل المباراة، والظهور المميز للكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق، والجميع على قلب رجل واحد وهدفهم واضح وهو تحقيق الدوري في النهاية.