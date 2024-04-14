نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم ريال مدريد يعلن رغبته في الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ أحد نجوم فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، إدارة النادي برغبته في الرحيل والبحث عن نادٍ آخر في نهاية الموسم الرياضي الجاري.

أردا جولير يرغب في الرحيل عن ريال مدريد

ذكر "راديو ماركا" الإسباني أن التركي أردا جولير نجم ريال مدريد قد أبلغ نالنادي الملكي بقرار رغبته في الرحيل هذا الصيف.

وقرر أردا جولير، الرحيل عن ريال مدريد في الصيف بسبب قلة مشاركاته مع الفريق الأول، حيث يرغب في الوصول إلى وجهة أخرى للحصول على فرصة لإثبات نفسه وقدراته.

وأشار المصدر ذاته إلى أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يفضل فكرة إعارة أردا جولير لأي نادٍ آخر من أجل الحصول على فرصة للمشاركة.

وانضم أردا جولير الموهوب الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2023 قادمًا من فنربخشة التركي، وعقد اللاعب ممتد مع الملكي حتى يونيو 2029.