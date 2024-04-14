نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد 14- 4- 2024.. صلاح في المنافسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد 14-4-2024، والتي ستكون ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويحتل إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدف، ويأتي في المركز الثاني أولي واتكيز لاعب أستون فيلا برصيد 18 هدف، فيما يأتي محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثالث برصيد 17 هدف.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد كريستال بالاس – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وست هام ضد فولهام – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

آرسنال ضد أستون فيلا – في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي: 20 هدفًا

2- أولي واتكينز، أستون فيلا: 18 هدفًا

3- محمد صلاح، ليفربول: 17 هدفًا

- أليكسندر إيساك، نيوكاسل يونايتد: 17 هدفًا

- دومينيك سولانكي، بورنموث: 17 هدفًا

4- كول بالمر، تشيلسي: 16 هدفًا

5- سون، توتنهام هوتسبير: 15 هدفًا

- جارود بوين، وست هام، 15 هدفًا

6- بوكايو ساكا، آرسنال: 14 هدفًا

- فيل فودين، مانشستر سيتي: 14 هدفًا