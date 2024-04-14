الرياضة

هل كانت بالونة اختبار؟.. تشافي يثير الجدل حول رحيله عن برشلونة بتصريح ناري

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، فوزا ثمينا ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الليجا، أمام نظيره قادش بهدف دون رد ليواصل ملاحقة ريال مدريد.

- تصريحات تشافي عقب الفوز أمام قادش

وأكد تشافي هيرنانديز:" كنا الأفضل طوال المباراة ولكن المعاناة كانت في النهاية بسبب تقارب النتيجة ونسعى لتقليل فارق النقاط".

وتابع:" أظهرنا مستوى رائع في المباراة لمواصلة الصراع على لقب الليجا هذا الموسم، وتقليل النقاط بالفوز في الكلاسيكو يتطلب أولا الفوز على قادش".

وأشار:" فيليكس لاعب موهوب للغاية وحديثي ليس بسبب الهدف ولكن هو يمتلك العقل الذي يحدد طريقة لعب وتوقيت دخوله إلى قلب الملعب".

وواصل:" كوبارسي لا يظهر وكأنه لاعب صغير يبلغ 17 عاما، ويشعر بالاجهاد أقل من باقي لاعبي الفريق".

وأختتم:" أعلم أن لا يوجد ثقة في قرار حيلي ولكن كنت أعلم أن الفريق سيخطو خطوات للأمام وهذا ما تحقق".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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