نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل كانت بالونة اختبار؟.. تشافي يثير الجدل حول رحيله عن برشلونة بتصريح ناري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، فوزا ثمينا ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الليجا، أمام نظيره قادش بهدف دون رد ليواصل ملاحقة ريال مدريد.

- تصريحات تشافي عقب الفوز أمام قادش

وأكد تشافي هيرنانديز:" كنا الأفضل طوال المباراة ولكن المعاناة كانت في النهاية بسبب تقارب النتيجة ونسعى لتقليل فارق النقاط".

وتابع:" أظهرنا مستوى رائع في المباراة لمواصلة الصراع على لقب الليجا هذا الموسم، وتقليل النقاط بالفوز في الكلاسيكو يتطلب أولا الفوز على قادش".

وأشار:" فيليكس لاعب موهوب للغاية وحديثي ليس بسبب الهدف ولكن هو يمتلك العقل الذي يحدد طريقة لعب وتوقيت دخوله إلى قلب الملعب".

وواصل:" كوبارسي لا يظهر وكأنه لاعب صغير يبلغ 17 عاما، ويشعر بالاجهاد أقل من باقي لاعبي الفريق".

وأختتم:" أعلم أن لا يوجد ثقة في قرار حيلي ولكن كنت أعلم أن الفريق سيخطو خطوات للأمام وهذا ما تحقق".