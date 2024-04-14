نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خليفة اوزيل يبلغ ريال مدريد برحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان النجم التركي أردا جولر، قد واجه سوء حظ كبير منذ انتقاله إلى العملاق المدريدي مطلع الموسم الحالي، بعد الإصابة التي لحقت به مبكرا، وعدم نجاحه في حجز مقعد أساسي في تشكيل كارلو أنشيلوتي.

- جولر يطلب الرحيل

ونشر رامون ألفاريز، الصحفي في "راديو ماركا"، على حسابه بشبكة "إكس": "أردا جولر قام بإبلاغ مسؤولو ريال مدريد برغبته في الرحيل خلال الموسم المقبل".

وأردف: "كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق يؤيد أيضًا فكرة رحيل جولر في الصيف، كما أخبرتكم منذ فترة، سنرى القرار سيتخذه ريال مدريد تجاه اللاعب".

ورغم الضجة التي شهدتها الصفقة بسبب إمكانيات اللاعب الموهوب الملقب بخليفة أوزيل، إلا أنه لم يشارك سوى في في 7 مباريات فقط مع ريال مدريد بمختلف البطولات بإجمالي 98 دقيقة فقط.

