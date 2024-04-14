نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو؟.. أول المحترفين الراحلين عن النصر السعودي في الصيف وبديل ذهبي يترقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطط إدارة نادي النصر السعودي في الفترة الحالية، للاستغناء عن بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد تراجع مستوى ونتائج العالمي خلال الموسم الحالي والخروج من معظم البطولات التي شارك بها.

كما أصبح لقب دوري روشن قريب للغاية من المنافس التقليدي فريق الهلال.

لابورت يقرر الرحيل

ووفقا لموقع "todofichajes" الإسباني، أن المدافع الإسباني إيمريك لابورت، نجم نادي النصر، لديه رغبة في ترك الدوري السعودي والعودة إلى بلاده إسبانيا، خلال الصيف القادم.

وتابع الموقع، أن مسؤولو النصر تضع بعض الأسماء في الوقت الحالي، ليكون بديلا مناسبا للمدافع الإسباني، حيث هناك رغبة قوية في التعاقد مع خوسيه خيمينيز، مدافع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وشارك خيمينيز مع أتلتيكو مدريد في 312 مباراة، تمكن من إحراز 12 هدفا، وصناعة 11 هدفًا، وتُوج بـ 5 ألقاب هي الدوري الإسباني مرتين، الدوري الأوروبي، السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني.