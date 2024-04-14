نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 127.. 3 لاعبين يهددوا شباك الأهلي في ديربي مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب جماهير وعاشقي نادي الزمالك، انطلاق القمة المنتظرة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، ضمن الجولة العاشرة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

وتبدأ أحداث ديربي القاهرة الناري، مساء غدا الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

- أوراق الزمالك الهجومية

ويضع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك بعض الأوراق الرابحة في تشكيل الفارس الأبيض للفوز في المباراة، خاصة بعد تألق بعض اللاعبين مؤخرا.

ويأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأوراق السحرية التي تهدد دفاعات الأهلي بسبب مهاراته المميزة وسرعته المعروفة في انطلاقات وسط الملعب والأطراف، بخلاف قوة تسديداته ودقة عرضياته.

كما يضع جوزيه جوميز أملا كبيرا على أحمد حمدي في وسط الملعب بعد تألق اللاعب بقوة منذ مشاركته مع القلعة البيضاء بعد التعاقد معه بفضل مهاراته ودقة تمريراته السحرية في خط الهجوم لصناعة فرص أكبر للتهديف، بمساعدة المايسترو عبد الله السعيد صانع ألعاب الزمالك.

ويأتي المهاجم البيني سامسون أكينولا الذي يقدم أوراق اعتماده رويدا رويدا لجماهير الأبيض، أحد الأوراق التي يسعى جوميز لمفاجأة كولر بها خلال الديربي، لاستخدام سرعاته وتحركاته المميزة خلف الدفاعات معتمدا على التمريرات الساحرة من السعيد أو ناصر ماهر.

