برشلونة يحاول تحصين لاعبه من إغراءات باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - يدخل أحد مواهب برشلونة، ضمن دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في ظل ظهوره بمستوى مميز مع الفريق "البلوجرانا".

برشلونة يسعى لتأمين بقاء لامين يامال

كشف الصحفي نيكولو شيرا عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن نادي باريس سان جيرمان مهتم بالتوقيع مع لامين يامال موهبة برشلونة.

وأشار نيكولو شيرا إلى أن نادي برشلونة يسعى لتمديد عقد لامين يامال الذي يمتد حتى يونيو 2026.

ويعمل مسؤولو برشلونة، على تمديد عقد لامين يامال حتى لو كان باريس سان جيرمان مستعدًا لتقديم عرض مذهل لمحاولة التوقيع مع الجناح الإسباني.

ويرفض مسؤولو برشلونة، فكرة رحيل لامين يامال كونه من العناصر الهامة والتي يتوقع لها مستقبل كبير رفقة الفريق الكتالوني.