بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في المباراة التي ستجمع الفريقين عصر اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: كورتيس جونز، واتارو إيندو، ماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.