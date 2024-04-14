نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد 14- 4- 2024.. صلاح في المنافسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد 14-4-2024، والتي ستكون ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من البريميرليج.

ويحتل إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدف، ويأتي في المركز الثاني أولي واتكيز لاعب أستون فيلا برصيد 18 هدف، فيما يأتي محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثالث برصيد 17 هدف.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد كريستال بالاس – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وست هام ضد فولهام – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

آرسنال ضد أستون فيلا – في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد 14-4-2024

إرلينج هالاند، مانشستر سيتي: 20 هدف.

أولي واتكينز، أستون فيلا: 18 هدف.

محمد صلاح، ليفربول: 17 هدف.

أليكسندر إيساك، نيوكاسل يونايتد: 17 هدف.

دومينيك سولانكي، بورنموث: 17 هدف.

كول بالمر، تشيلسي: 16 هدف.

سون، توتنهام هوتسبير: 15 هدف.

جارود بوين، وست هام، 15 هدف.

بوكايو ساكا، آرسنال: 14 هدف.

فيل فودين، مانشستر سيتي: 14 هدف.