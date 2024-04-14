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أحمد جودة - القاهرة - كشف اللاعب السابق للهلال، محمد لطف، عن توقعاته لمواجهة الزعيم أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

نجم الهلال السابق يكشف توقعاته لمواجهة الزعيم والعين

ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفًا على العين، مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد هزاع بن زايد، ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة في نسخة 2023-2024.

وأعرب لطف في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية عن اعتقاده بأن العين الإماراتي يمثل فريقًا كبيرًا يضم لاعبين مميزين، مشيرًا إلى أن الهلال في هذا الموسم يتمتع بقوة فنية وتكتيكية تجعله قادرًا على التغلب عليهم والوصول إلى المباراة النهائية والفوز باللقب الذي فاته الموسم الماضي.

وأضاف لطف أن الهلال يملك سجلًا مميزًا من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، وأن هذا الإنجاز يعكس قوة الفريق وتميزه، مشيدًا بالأداء المتميز الذي يقدمه المدرب جيسوس ولاعبو الفريق، خاصةً اللاعبون الأجانب الذين يتمتعون بمستوى فني عالٍ.

وفي ختام تصريحاته، أشار لطف إلى أنه كان يتمنى تعاقد الهلال مع اللاعب الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الاتحاد، الذي يعتبره أفضل محترف في دوري روشن، معربًا عن تقديره لإمكانياته.