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أحمد جودة - القاهرة - خضع البولندي فويتشيتش تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس، لعملية جراحية بسبب كسر في أنفه تعرض له خلال مباراة الديربي ضد تورينو في الدوري الإيطالي مساء أمس السبت.

تشيزني يخضع لعملية جراحية

وأوضح يوفنتوس في بيان اليوم الأحد "بعد مباراة تورينو، خضع تشيزني لعملية جراحية لمعالجة كسر في عظمة الأنف"، مضيفا أن العملية سارت "بشكل مثالي".

لم يتم تحديد مدة غيابه، ولكن من المتوقع عدم خوضه مباراة فريقه المقبلة في الدوري ضد كالياري يوم الجمعة المقبل.

لعب تشيزني، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين هذا الأسبوع مباراة الديربي بأكملها ضد تورينو، والتي انتهت بالتعادل 0-0، إلا أنه ظل على الأرض لفترة طويلة حتى نهاية المباراة بعد اصطدامه بأحد لاعبي تورينو، لكنه تمكن من إنهائها.

وتشيزني هو حارس مرمى بولندا التي ستواجه هولندا والنمسا وفرنسا في المجموعة الرابعة خلال بطولة كأس أوروبا 2024 في ألمانيا من 14 يونيو/ حزيران إلى 14 يوليو/ تموز المقبلين.