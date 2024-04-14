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أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية تفيد بأن الحارس الكاميروني أندريه أونانا من مانشستر يونايتد سيحضر مباراة إنتر ميلان ضد كالياري في ملعب سان سيرو اليوم الأحد.

أونانا يعود لإنتر ميلان بصورة مفاجئة

شارك أونانا في المباراة التي انتهت بتعادل مانشستر يونايتد مع بورنموث يوم أمس، ثم سيتوجه إلى إيطاليا لحضور مباراة النيراتزوري.

وأفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن أونانا سيعود لملعب سان سيرو لأول مرة منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي.

انتقل أونانا لإنتر ميلان في صفقة مجانية قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو في الصيف الماضي.

وقضى الحارس البالغ من العمر 28 عامًا موسمًا واحدًا فقط مع إنتر، حيث استقبل 69 هدفًا في 43 مباراة هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، وحافظ على شباكه نظيفة في 12 مباراة فقط.

وفي الموسم الماضي مع إنتر ميلان، تلقى 36 هدفًا في 41 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة.