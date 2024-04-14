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أحمد جودة - القاهرة - عاد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، إلى ملعب دييجو مارادونا وهو يكبت دموعه في لحظة عودته للملعب للمرة الأولى منذ مغادرته نابولي.

سباليتي يقاوم دموعه لدى عودته لملعب مارادونا

حقق سباليتي إنجازًا ملحوظًا الموسم الماضي، بتتويج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى في 33 عامًا.

ذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن سباليتي كان حاضرًا في مدرجات ملعب مارادونا لمتابعة لقاء نابولي وفروسينوني في جولة الدوري الإيطالي.

وخلال تواجده في المدرجات، ظهرت صورة سباليتي على شاشات الملعب العملاقة، مما دفع جماهير نابولي للتصفيق والهتاف باسمه.

ووفقًا للموقع، فإن سباليتي كان يبدو متأثرًا بشدة، وحاول جاهدًا كبت دموعه أثناء تفاعله مع الجماهير الوفية.

يُذكر أن نابولي، قبل لقاء فروسينوني، يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 48 نقطة، ويبتعد بفارق 11 نقطة عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.