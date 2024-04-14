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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قائمة جديدة تتضمن أكثر اللاعبين مشاركة مع أنديتهم في البطولات القارية والدولية الكبرى عبر التاريخ.

ثنائي مصري يظهر في قائمة تاريخية يتصدرها رونالدو ومركز مفاجئ لميسي

تم تحديث القائمة بناءً على إنجاز الحارس الألماني مانويل نوير من بايرن ميونخ، حيث بلغت مباراته الـ150 خلال مواجهة آرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لعب للعديد من الأندية مثل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، في المقدمة برصيد 214 مباراة، متفوقًا بفارق 19 مباراة على الإسباني تشافي نجم برشلونة السابق.

بيبي رينا، الحارس السابق لليفربول، جاء في المركز الثالث بـ 194 مباراة، بفارق مباراة واحدة فقط عن إيكر كاسياس، أسطورة حراسة مرمى ريال مدريد.

في المرتبة السابعة، تأتي أسطورة برشلونة السابق ليونيل ميسي، الذي يلعب حاليًا لإنتر ميامي، برصيد 175 مباراة، بينما يحتل كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، المرتبة العاشرة بـ 171 مباراة.

وقد ضمت القائمة أيضًا ثنائي عربي مصري، حيث خاض حسام عاشور 167 مباراة، بينما لعب أحمد فتحي 154 مباراة.