نجم ليفربول يستعد للرحيل في الصيف

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد أحد لاعبي فريق ليفربول، من الرحيل عن صفوف الريدز في نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-25.

تياجو ألكانتار يغادر ليفربول

وحسب الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا فأن تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول بات جاهزًا للمغادرة في فترة انتقالات هذا الصيف.

وقال نيكولو شيرا عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن تياجو ألكانتارا سيكون خارج أسوار ليفربول بشكل مؤكد، حيث ينتهي عقده هذا الموسم.

وكان تياجو ألكانتارا الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، قد انضم لصفوف ليفربول في صيف 2020 ولم يتمكن اللاعب من تثبيت أقدامه لفترات طويلة في تشكيل الريدز بسبب كثرة إصاباته.

وخاض ألكانتارا 98 مباراة بقميص ليفربول في كافة البطولات منذ قدومه وسجل 3 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.