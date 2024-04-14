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أحمد جودة - القاهرة - تقدم اتحاد جدة بطلب رسمي إلى برنامج الاستقطاب، في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من أجل التعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي.

اتحاد جدة يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة النادي أبلغت الرابطة، برغبتها في التعاقد مع كيفين دي بروين، لاعب وسط السيتي، خلال الميركاتو الصيفي.

وأضافت النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين، بدأ في عقد اجتماعات مع ممثلي الأندية، لمعرفة احتياجاتها خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان رئيس اتحاد جدة، أنمار الحائلي، قد أكد في تصريحات سابقة، أنه طلب من برنامج الاستقطاب التعاقد مع دي بروين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن لم تتم الصفقة لأسباب يجهلها.

وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي، في صيف 2025، وحتى الآن لم يبد النادي الإنجليزي رغبته في تمديد التعاقد.

